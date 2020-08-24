祕魯（Peru）警方周六（22日）約有120位民眾無視政府禁令，偷偷在一間夜店非法聚集狂歡，警方上門臨檢並強制執行新冠肺炎的篩檢。民眾見警方上門，驚荒失措想要逃跑，但在過程中卻發生人踩人的慘劇，導致13人死亡；而篩檢結果出爐，被補的23人中有15人確診。

據《Metro》報導，這間夜店是為於首都利馬（Lima）的Thomas Restobar，因為非法開趴的人很多，有鄰居向警方報案；員警到場時，酒客紛紛落荒而逃，試圖擠進二樓舞廳的唯一一扇門，而且全都困在通往一樓的樓梯間，警方最後不得已，只得將門打開；員警開門之後發現有民眾被壓在地上、窒息而死，而且這場騷動也造成了3名員警受傷。

據《BBC》報導，有目擊者表示警方使用催淚彈來攻擊民眾，死亡的13人大多是20至30多歲，其中11人是男性，2名是女性。不過，官方否認有用催淚彈，但不只一位當地居民信誓旦旦指控，警方的確有丟催淚彈，還將酒客關在夜店裡面。

秘魯總統畢斯卡拉（Martín Vizcarra）表示這種大型非法集會很常見，這些人對公共衛生構成嚴重的威脅，但他也為這次的13人死亡感到相當難過：「我為他們和他們的親友感到悲傷，但我對舉行派對、不負責任的人感到憤怒。」、「請反思，讓我們別再因疏忽而失去更多生命。」

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(中時新聞網)