前海基會董事長李大維月初轉任總統府秘書長後，海基會董事長內定由副董事長許勝雄代理，該項人事案將於28日召開的臨時董監事會議確認。許勝雄代領的金仁寶集團旗下公司包括：金寶(2312)、仁寶(2324)、安勤(3479)、智易(3596)、建榮(5340)、康舒(6282)、凱碩(8059)、博智(8155)、泰金寶(9105)等近期股價回溫。金仁寶集團今早泰金寶拉出第4根漲停，金寶、安勤、智易、康舒等也都維持平盤之上。

許勝雄對於兩岸台商布局，近期低調不願多談，僅表示這段時間比較敏感，也強調代理是短時間的過渡期，不宜以海基會董事長身分談兩岸事務，因為這段時間對他會「比較敏感」。

許勝雄目前也是三三會理事長，日前出席會議時表示，台灣部分產業受惠疫情，在第2季與第3季產值呈正成長，但整體的經濟行為並未提升，一旦急單需求消化完，第4季將受到影響，政府應要開始準備紓困4.0。他強調，美國、日本、歐洲、東南亞等地在第2季的經濟成長率是負的，顯見受疫情影響，大環境相當嚴苛，未來也將是漫長的經濟寒冬期。

仁寶上半年業績表現，仁寶第二季在居家工作(WFH)、遠距教學等需求帶動下，單季營收季增44.3%，寫下歷年同期新高紀錄，惟筆電拉貨動能已逐月減緩，展望第三季，仁寶預估筆電回到歷年正常水準，出貨量將季減逾一成。仁寶上半年營收4457.01億元，年減3.7%，EPS為0.59元。

金寶陸續在8月公告新經理人名單，包括新任資深副總陳培源及資深副總游世統；新任稽核主管蕭慶華等。金寶在今年的股東會前2周，就發布最新的人事命令，調派仁寶資深副總經理陳培源和蕭慶華擔任新金寶集團董事長特別助理，而8月又再宣布董事會通過陳培源和蕭慶華等新人事案。

(時報資訊)