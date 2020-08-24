美吾華(1731)旗下網路洗髮品牌「森歐黎漾Saholea」創立4年，8月業績可望再創歷史新高。美吾華指出，「森歐黎漾Saholea」將往海外市場進軍，將相繼射出跨境三箭，除了與蝦皮合作外，還將與馬來西亞的跨境電商「好物飛行」合作，近期也在官網啟動「海外直送」服務，為進軍海外市場奠定良好的基礎。

美吾華公司總經理賴育儒表示，與蝦皮的銷售合作中，台灣業績佔近半，另有超過50%業績來自新加坡、馬來西亞、印尼等國的跨境訂單，顯示品牌在東南亞已打出好口碑，隨著蝦皮在亞洲的持續成長，有望在海外開出更好的銷售紅盤。

馬來西亞華人是該國消費力最高的族群，喜愛台灣文化，為打進該市場，森歐黎漾與國內最了解馬國市場的跨境電商公司「好物飛行」合作，賴育儒說，好物飛行長期深耕大馬華人市場，擁有強大網紅帶貨與行銷能力，有效協助打出品牌知名度。

為滿足海外消費者的消費需求，森歐黎漾近期已於官網啟動「海外直送」服務，成為「跨境三箭」的最新一箭，透過官網直營，第一時間與消費者B to C零距離接觸互動、接收反饋與意見。

(時報資訊)