和泰車(2207)代理的汽車品牌TOYOTA首次踏入電商，今日宣布與「蝦皮購物」聯手開設TOYOTA蝦皮商城旗艦店，並於蝦皮購物99超級購物節期間（8月24日-9月9日）同步祭出指定車款超殺優惠折扣，一舉打破鬼月買車沒有便宜撿的既定印象。

近來電商發展蓬勃，為了增加與網路世代的多元接觸點，TOYOTA也開始思考打造新型態購車模式，以滿足年輕消費者的購物需求。本次特別與蝦皮購物合作設置TOYOTA蝦皮商城旗艦店，同時也是第一間進駐蝦皮購物的汽車品牌，透過線上線下的整合服務，創造消費者、品牌與平台三贏的價值，同時也展現TOYOTA攻佔行動商務的企圖心。

TOYOTA蝦皮商城旗艦店於2020年8月24日正式上線開賣。為滿足蝦皮購物的年輕網購主力客群，TOYOTA特別推出深受年輕人追捧的「最潮歐系跑旅C-HR」購車優惠，以C-HR尊爵AWD車型為例，原價106.9萬，搭配政府汰舊換新補助最高可享13萬折扣優惠，相當於市價88折就能把百萬跑旅開回家。

此外，不同於其它車廠線上購車僅推出1-2款車型，TOYOTA一舉祭出旗下多款量販車款，包含網友暱稱「神A」的ALTIS和潮流掀背車COROLLA SPORT，在TOYOTA蝦皮商城旗艦館都買得到。消費者只要選擇想要購買的車型及預計交車地點，於TOYOTA蝦皮商城旗艦館以一萬元購買「萬元購車振興大禮包」，即可享受蝦皮購物獨家優惠折扣。

(時報資訊)