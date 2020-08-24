南韓中央銀行行長周一指出，將維持寬鬆的貨幣政策，南韓近日正值新冠感染的爆發危機，可能會進一步弱化經濟復甦。

地方經濟已可見到改善，例如出口停滯和消費的放緩的改善，但是最近新冠肺炎的感染情況可預期會弱化南韓經濟復甦，進一步突出經濟不確定性，南韓央行行長周一在國會表示。其並補充，將緊密監看新冠肺炎的衝擊，以及先前政策的影響，家戶債務升高和不動產市場情形。

南韓在近一周每日新報多超過300名確診者，在過去十天已經新增約2600名病例，主要是一周前的首爾一教會出現群聚感染以及政治示威活動集會。

南韓央行在本周四將舉行利率會議，儘管疫情惡化，但專家預測央行將維持關鍵利率不變。央行將衡量通膨壓力緩和之際，降息的影響。李行長預期消費者物價將在0%區間波動。

行長指出，同時將關注金融市場的穩定，尤其是房價升高和過多現金流進入房市，讓家庭債務上升。

(時報資訊)