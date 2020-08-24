有台商背景的大同公司市場派鄭文逸等人，2年前炒作大同股價獲利近11億元，遭檢方依違反《證券交易法》等罪起訴。台北地院審理後，今判鄭13年6月徒刑，鄭的秘書張湘羚3年8月徒刑，炒手鄒興華4年6月徒刑，金主林振興9年10月徒刑，股市掮客張莒華則獲判無罪，可上訴。

鄭文逸多年前返台設立「龍峰國際公司」，2016年中看中有上億土地資產的大同公司，股價長期在6元以下盤整，計畫引進中資，介入隔年5月大同董監事改選爭奪經營權，同時炒股獲利，遂向上海龍峰企業集團董事長任國龍調度上百億資金，大舉買入大同股票。

過程中，鄭文逸聯合股市炒手鄒興華等人炒作大同股票，讓股價從2016年9月前的5.48元，在2017年2月飆到最高20.65元，鄭對外放話「有陸資已準備300億資金」，將爭取經營權，卻在同年3月13日股票停止過戶日前大舉出脫股票，總計不法獲利高達11億1400萬元。

台北地檢署2018年間依違反《證交法》起訴鄭文逸、鄭的秘書張湘羚、炒手鄒興華，今年4月再追加起訴掮客張莒華、金主林振興；任國龍則因任未案說明，遭到通緝。

(中時 )