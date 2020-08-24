台灣人對近期中共軍演的態度（台灣民意基金會提供）

台灣人對兩岸「首戰即終戰」的態度（台灣民意基金會提供）

兩岸議題引爆馬蔡前後兩任總統隔空互嗆，台灣民意基金會今天公布民調，有4成1民眾擔心兩岸之間爆發戰爭，5成8不擔心。對馬英九認為兩岸「首戰即終戰」的說法，有3成4民眾同意，5成8不同意，基金會董事長游盈隆表示，大多數台灣人不認為兩岸一開戰，台灣方面就兵敗如山倒。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「中國軍演、台灣政局與美中台關係」八月全國性民調發表會。由游盈隆主持，並邀請丁庭宇、林嘉誠和楊憲宏等三位學者專家與談。

針對美國採取一連串行動制裁中國的態度，民調顯示，有6成民眾基本上贊成，2成6不贊成。顯示台灣絕大多數公民支持美國近期對中國採取的制裁行動。

對於近期兩岸緊張情勢，有4成1基本上擔心兩岸之間爆發戰爭，但有5成8不擔心。游盈隆認為，儘管擔心的人超過4成，但大多數台灣人對這次中共大規模軍事演習老神在在，不怎麼擔心，不覺得兩岸之間可能爆發戰爭。

前總統馬英九8月10日在扶輪社演講中說，他瞭解中共的攻台策略就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在短時間內拿下，讓台灣根本沒機會等美軍支援，且現在美軍根本不可能來救援。

針對兩岸「首戰即終戰」的說法，民調顯示，有5成8的人基本上不同意，3成4同意。從年齡層來看，除了35至44歲民眾，贊成和反對民眾各有4成8，打成平手外，其餘各年齡層大多數反對這種說法。

從政黨支持角度看，民進黨支持者方面，約1成7贊成馬英九「首戰即終戰」的說法，8成1反對；國民黨支持者方面，約6成8贊成，2成6反對；民眾黨支持者方面，6成贊成，3成5反對；時代力量支持者方面，2成贊成，7成9反對；台灣基進支持者方面，2成贊成，7成8反對；中性選民方面，3成2贊成，4成6反對。

關於台灣人對美國總統川普爭取連任的態度，有4成8的民眾樂見美國川普總統連任成功，約4成不樂見。樂見的人比不樂見的人多8個百分點。游盈隆表示，這項發現具體顯示，台灣多數公民期盼川普總統連任，雖然有兩成的人一點也不期待。

至於美國國務卿龐培歐「中共非中國」主張的態度，5成6民眾基本上同意龐培歐「中共非中國」的立論，2成9不同意。同意的人比不同意的人多27個百分點。游盈隆認為，由此可見，美國國務卿龐培歐「中共非中國」的此一重要論述在台灣社會可以產生相當強烈的共鳴。

(中時 )