行政院祕書長李孟諺監誓後致詞，恭喜陳其邁「終於把高雄收復回來，終於把高雄贏回來」。（林宏聰攝）

前高市代理市長許立明（右）穿著「光復高雄」T恤出席陳其邁就職典禮。（林宏聰攝）

高市副市長史哲聽取市府局處業務簡報時，背包上綁著罷韓黃絲帶。（林宏聰攝）

高雄市長陳其邁24日正式宣誓就任，前代理市長許立明穿著「光復高雄」T恤出席，擔任監誓人的行政院祕書長李孟諺致詞時直言「恭喜其邁市長，終於把高雄收復回來，終於把高雄贏回來！」

陳其邁昨日提前進市府聽各局處業務簡報，副市長史哲的背包上，大喇喇綁著罷韓黃絲帶，而今日上午前代理市長許立明參加陳其邁就職典禮，在西裝外套內也穿著黑色的「光復高雄」T恤，藍營議員私下大酸「菊系大概是在提醒陳其邁，莫忘罷韓成功是誰的功勞」。

行政院祕書長李孟諺監誓後致詞，更是立場鮮明，他先稱陳其邁是兄長，並恭喜高雄市民當家作主，用選票完成台灣民主政治史上創新里程碑，完成罷韓「不可能的任務」，他說，這樣的結果，也讓全國各地首長上緊發條，因為選民的監督越來越嚴格。

接著他更直白恭喜其邁市長、市府團隊，「終於把高雄收復回來，終於把高雄贏回來，贏得市民的託付與期待」。

李孟諺稱讚陳其邁對高雄感情深厚，過去與陳其邁在行政院共事，可感受到陳對高雄念念不忘，高雄發生淹水、登革熱，就第一時間就趕回高雄關心，「那時在中央災害應變中心，他可以說是魂不守舍」。他並提醒市府官員，以後晚上12點以後，手機還是要開，因為陳其邁晚睡早起，隨時會打電話盯市政進度。

陳其邁則表示，從今天起，市府團隊要捲起袖子，撩下去，立刻上工、解決問題、拚建設。

他說，8月15日，市民朋友用70％選票支持他，高雄是一座偉大的城市，用民主來翻新高雄發展的歷史，所以一年投了3次選票，更要珍惜這次機會，全力為市民打拚。

陳其邁說，謙卑不是掛在嘴上的口號，而是要勇敢面對問題，假使做不好，施政不符合人民期待，要承認錯誤，立刻改進。他提醒市府局處首長，「當你的市長90度鞠躬時，施政過程時，你也要跟市長一樣，90度鞠躬，謙卑執政、謙虛面對市民」。

(中時 )