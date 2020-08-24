【現場直播】彰化萬人血清報告發表臨時喊卡 台大公衛學院回應

彰化縣衛生局日前因進行萬人血清抗體檢驗與指揮中心槓上，台大公衛學院原定25日發布檢驗結果臨時喊卡。台大兒童醫院院長黃立民表示，這次彰化萬人血清檢驗報告太引人注目，在還不確定報告的意義之前，當作內參就好，因此他認為暫緩公布也是好事情。

黃立民指出，血清檢驗是了解社區傳播最準確的根據，可是用的方法要一致、採樣的地方要固定，就像民意調查一樣，要有代表性的檢體，然後用同樣的方法一直做才有公信力，但這種資料在還不確定它的意義之前，當作內參就好。

台大兒童醫院院長黃立民表示，這次彰化萬人血清檢驗報告太引人注目，在還不確定報告的意義之前，當作內參就好。(圖/截自中時新聞網直播)

黃立民強調，不同的採樣方法得到的意義就不一樣，所以就台灣目前狀況，比較適合放在內部專家討論，把意義釐清後再提供給中央參考，他認為這次彰化萬人血清檢驗報告已經太引人注目，暫緩公布也是好事，把資料放到專家委員會，大家來交換意見，對目前情況來說是比較好的做法。

至於是否贊成入境普篩，或高風險國家普篩？黃立民說最主要的考量就是檢疫量能，如果檢疫量能都能吃得下，當然可以篩，因為只要去過國外回來、甚至有轉機就有風險，所以風險是一定存在，問題是有沒有辦法處理那麼多檢體，若國內檢疫量能不足，就找最危險的先做。

(中時新聞網)