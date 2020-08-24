三星旗下的Galaxy Buds系列耳機驚傳過熱！在三星官方Samsung Community Forum、社群平台Twitter以及Reddit都出現不少用戶抱怨Galaxy Buds系列耳機在高溫環境下會出現過熱警示音，導致無法使用的情況。對此，三星方面還沒有對外回應。

日前《Android Police》以及《PhoneArena》等外媒都不約而同的報導，包含Galaxy Buds、Galaxy Buds+、Galaxy Buds Live等三星官方推出的無線耳機，在高溫環境下使用都會出現過熱情況。有不少用戶抱怨，當耳機暴露在陽光直射的環境時，就會出現類似情況，耳機會持續發出蜂鳴警示音，直到耳機離開了日照直射的環境並且冷卻下來才會停止。有用戶指出室外溫度介於攝氏32到37.7度之間時，會發生上述情況。在部分國家，夏季出現這樣的高溫可以說是「日常」。

嚴格來說，Galaxy Buds系列耳機並沒有直接提示耳機出現過熱的情況，但是因為會持續發出蜂鳴聲，對於生活在炎熱地區的使用者來說，會導致幾乎無法使用。對此，《Android Police》指出已向三星尋求回應，會在取得回應後更新，但至本文發出之前都沒有相關更新。《PhoneArena》的文章則是更被下架，只能在Google搜尋找到但是卻無法查看報導內文。

三星Galaxy Note20 Ultra日前也出現用戶抱怨將手機擺放在車內冷氣孔前（為的是當作導航設備或者播放音樂等等），相機鏡頭會出現霧氣並且凝結成水珠的情形，在霧氣自動消失之前，會導致短時間內無法正常使用相機。三星表示這是防水手機的正常情況，但是經過韓國YouTuber測試，其他款式的三星手機在同一條件下進行測試，並不會出現類似Galaxy Note20 Ultra的問題！可說今年新品都在上市後傳出品質瑕疵的雜音，對於三星來說將是另一波新的挑戰。

(科技)