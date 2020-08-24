天使、運動家之戰3局上，天使隊日籍球員大谷翔平揮出左外野相反方向3分全壘打，中止他到大聯盟之後最長的連續21打席無安打，幫助天使隊以3比2逆轉取得領先。這是大谷本季第5轟、大聯盟生涯第45轟，超越現日職羅德隊監督井口資仁，單獨排名歷年日籍球員第4位。

此役進行到3局上，天使隊1人出局二、三壘有跑者，輪到第5棒、DH大谷翔平上場打擊；只見他瞄準運動家隊先發投手蒙塔斯的一顆95.3哩（約153.4公里）速球，揮棒打成3分全壘打，距離439英尺（133.8公尺），是他今年打的最遠的一轟。

根據大聯盟測量系統公布的資料，大谷翔平這發全壘打的飛行距離439呎、擊球初速111.3哩，都是他本季最遠、力量最強的一轟，也算是掃除連4戰無安打的悶氣。

此役大谷翔平4打數2安打、，另有1次四壞球、被三振1次，打擊率回升到1成81。不過天使、運動家打到延長賽第10局，運動家以5比4險勝，天使9勝20敗在美聯西區墊底。

(中時 )