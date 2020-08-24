櫃買中心本周連續推出四場次主題業績發表會，「生技醫療」主題業績發表今（24）日登場，有國內醫藥品連鎖通路商大樹（6469）、布局醫療用工業電腦之醫揚（6569）、及保健食品及面膜專業代理廠商大江（8436）等3家上櫃公司參加，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

另25日、27日及28日依序還有「富櫃200（二）」、「櫃買特色」、「富櫃200（三）」等三場主題業績發表會，包含穩懋（3105）、信昌電（6173）、良維（6290）、桓達（4549）、元大期（6023）、岳豐（6220）、博大（8109）、力旺（3529）及金可-KY（8406）等9家上櫃公司，接續登場說明最新業績表現及營運展望。

櫃買中心表示，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看及查詢。

(工商 )