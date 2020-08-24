2020年COVID-19新冠疫情大幅改變全球人類生活型態，傳統以人移動為主的上班、就學、消費、旅遊等習慣被迫改變，在疫情影響所帶來的新常態生活情況下，宅經濟趨勢抬頭，各行各業必須透過零接觸科技維持運作，並同時進行數位轉型，讓企業在COVID-19影響下能持續營運與獲利，維持韌性，進而迎接未來社會的數位經濟商機！

因應廠商行銷需求COMPUTEX線上展持續曝光 系列研討會同步舉辦台北市電腦公會（TCA）表示，COMPUTEX（台北國際電腦展）在COVID-19疫情影響下，不僅將今年實體展覽轉成線上展（網址為https://show.computex.biz/2020/），協助COMPUTEX參展商能透過網站、臉書與英日文電子報行銷海內外買主；也規劃舉辦系列研討會活動，讓COMPUTEX參展商、新創團隊與資通訊專業人士持續了解產業趨勢，為2021年的COMPUTEX與InnoVEX 預作準備。

COMPUTEX產業研討會致詞時指出，由於宅經濟已成為今年全球消費市場主流，而零接觸應用又必須透過資通訊科技才有辦法達成，因此TCA、COMPUTEX與亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟合作，邀請資策會（MIC）、安侯建業（KPMG）、秩宇（WISER，Amazon服務商）與宏正（ATEN）等產業專家，報告宅經濟產業與零接觸數位轉型最新發展，並以實際案例進行分享，藉此讓與會專業人士能了解企業切入線上／實體B2B行銷手段與策略，以減少因為COVID-19疫情所帶來的影響。

資策會產業情報研究所（MIC）王義智產業顧問兼主任表示，在這次COVID-19疫情影響下，包括消費型態、工作型態與企業生產型態都發生從根本進行改變，帶動宅經濟興起，因此包括購物、學習、工作、娛樂、健身等宅經濟所帶來的轉變，是企業所必須持續關注的新常態商機。而宅趨勢包括：「孤單並不孤獨」、「感知互動」、「萬物皆客製」、「自動與自主生活」與「訂閱經濟」等特色，並且從宅商務、宅娛樂、宅辦公等面向，分析企業可以關注的宅商機。

以宅商務為例，王義智指出，包括美國與台灣都出現零售銷售額下降情況，但是電商營收都出現兩位數以上的成長，外送平台也在疫情影響下，大量獲得銷售與訂單佳績，並且與量販店、超市、百貨業、餐飲業合作，增加外送品項與服務內容。而前述所提到的零售通路，也透過與外送平台的合作，提供消費者網路配送服務，並讓外送服務涵蓋傳統零售通路優勢的生鮮食品與餐飲，進而降低受疫情影響的實體店面銷售收入減少所帶來的衝擊。

安侯建業（KPMG）許益誠顧問部協理表示，由於新冠肺炎是透過實體接觸進行傳染，不少企業為了確保能夠持續運作，開始學習以線上服務策略與零接觸科技方式進行公司營運與產品銷售。最實際的案例就是百貨公司的美食街，因為消費者不方便上門，便啟動外送外賣服務，確保生意能夠繼續運作。

去全球化供應鏈也是新冠肺炎對企業營運最大的影響，以往會透過全球運作方式，讓商品可以快速交貨並即時運送，但是新冠肺炎會影響工廠運作與貨品跨國運送效率，所以企業如何透過科技方式進行供應鏈管理，確保營運不會中斷，更是企業數位轉型的關鍵重點。

許益誠指出，企業進行數位轉型，除了以往熟悉將新科技與預算投資在IT部門之外，也要將預算投資到業務單位，並且要導入數位與虛擬結合的方式，讓業務除了可以全面數位化之外，甚至導入人機協作、流程自動化之類新興技術加速運作，進而提升效率。

Amazon服務商秩宇（WISER）高慶俞總經理表示，當宅經濟興起時，對於以外銷為主的台灣企業來說，跨國B2C電子商務便成為擴展業務的新方向，而這次的影響又是因為防疫需求，所以就每、歐、日等國電子商務平台來說，就發現與防疫需求相關的產品類別成長最快，包括：母嬰用品、居家健康、3C電子/居家辦公、居家娛樂、健身器材與寵物用品。

以母嬰用品來說，因為疫情關係，在家陪伴孩子時間越來越多，相關品類的需求便增加，而現代年輕爸媽追求效率和產品安全健康性，因此與科技有高度連結跟運用之母嬰商品就變成電子商務的熱門商品。包括居家辦公、居家娛樂、健身器材與寵物用品等，也都有類似的情形。

宏正（ATEN）張教勇消費產品中心協理表示，宏正在業務與產品功能上主要是以企業應用為主，當碰到COVID-19疫情來襲，不僅發現到zoom跟WebEX的用戶數持續增加，更發現停課不停學的教育市場需求快速成長，由於並不是每個使用者都是IT專家，因此功能完整且容易上手的洪正直播設備，就變成遠端辦公、跨國會議、產品展示、居家學習等應用的必備工具。

張教勇也以宏正本身自己的B2B業務經驗，來分享直播設備之所以成為企業與學校必備工具的原因。宏正為了在不同地區推廣新產品，光是產品網路說明會就舉辦超過上百場，公司線上影片數量也比去年同期增加超過九成以上；利用直播設備參加多場國際線上展覽，以及自家的產品線上發表會，更協助過高中舉辦直播畢業典禮，讓企業與學校都能享受直播設備帶來的應用與便利，進而減少因為COVID-19疫情所帶來的影響。

(工商 )