資誠（PwC）會計師事務所今（24）日指出，OECD日前發布最新數位稅架構MRDP，要求數位平台業者必須要蒐集透過這些平台提供銷售貨物、勞務的資訊，再申報給稅局，未來還會擴展為國別間的資訊交換規模。

資誠指出，MRDP制度目的在於幫助納稅人遵守其稅收義務，同時確保在共享和零工經濟與傳統經濟間有一個公平競爭的環境。

為了避免各國自行制定規則而造成國與國之間的規則不一致，OECD希望制訂一個全球共通規則，來建立一個可以促進數位經濟成長的永續環境。

資誠表示，MRDP要求平台業者蒐集住宿，交通和個人服務的賣家相關資訊，並將此些資訊申報給相關的稅務機關，各國間稅務機關再進行資訊交換。

數位平台業者應遵循相關盡職調查程序，以識別並驗證在平台上營運賣家的詳細訊息，其中特別包括賣方的姓名、地址、出生日期、稅務居民地、稅務識別號碼、商業登記號碼、平台業者收取的手續費等。

(工商 )