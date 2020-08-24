大陸解放軍近期頻頻展開軍事演習，五大戰區除西部戰區外皆有動作。中共黨媒「環球時報」刊出題為「降低台海戰爭風險，台當局須有行動」的社評指，當前的危險是，民進黨與美國不斷以切香腸的方式侵蝕大陸的底線，大陸決不希望台海爆發戰爭，但大陸底線是明確的，蔡英文需要懸崖勒馬了，在戰略上做調整。

社評指出，台海局勢近年出現兩個相當極端的變量，一個是民進黨當局拒絕承認以一個中國為主要內涵的「九二共識」，並且大力推動「去中國化」；另一個是美國通過制造大陸周邊局勢緊張來干擾、抑制大陸崛起的戰略圖謀。這兩個變量越來越緊地纏繞在一起，嚴重威脅到中國的國家安全和整個地區的和平。

社評表示西太平洋、特別是台海的形勢在螺旋式下墜，各方受到刺激而加強戰備，又反過來刺激其他方面，形成了惡性循環。雖然離爆发戰爭可能還有一段距離，但是風險顯然在逐漸迫近。各方都在厲兵秣馬，摩擦點只增不減，歷史的經驗表明，戰爭最後爆发往往不是因為有誰想打仗，而是各方沒有能力化解敵意。

社評表示，大陸、美國和台灣三方都應為緩解台海局勢緊張做出努力。既然三方都不希望爆发戰爭，就應當為促進和平展現出各自的善意。台海局勢的這一輪變化始於蔡英文和民進黨的重新上台，以及他們對台灣兩岸政策的根本性調整。該當局對台海局勢當下的緊張負有特殊責任。

社評強調。蔡英文當局需要真正懸崖勒馬了，不僅是策略上的克制，而且需要在戰略上調整。台海政治上如果不出現緩和，軍事緊張毫無疑問將一步步加碼，戰爭爆发的風險逐漸失去控制有可能不以人的意志為轉移。民進黨當局鞏固執政的功利主義目的幾乎壓倒一切，從而對戰爭風險做出了致命的輕視。

社論強調，一旦戰爭爆發，民進黨當局勢必下台，台「國防部」宣揚台軍「枕戈待旦，同島一命，即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步」。這種吹牛皮完全是自欺欺人。如果台當局就這樣執迷不悟，推動局勢走向徹底軍事攤牌，那麽悲劇將由他們一手制造出來，在未來的某個地方等著他們自己。

(中時 )