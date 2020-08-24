工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）股東常會通過配息約0.08元、配股約0.03元，今（24）日以143元參考價除權息交易。由於7月營運仍處虧損，且除權息前股價已創上櫃新高，今早高檔賣壓沉重、開低重挫9.09％至130元，陷入貼權息狀態。

不過，在買盤隨後逢低敲進拉抬下，廣錠隨後跌勢明顯收斂，跌幅一度收斂至2.1％，惟早盤仍維持逾4％跌幅，在工業電腦族群中表現疲弱。三大法人上周合計買超680張，但21日反轉賣超達808張，已見明顯轉空操作。

廣錠受疫情衝擊博弈業務、儲能設備業務量產初期仍處學習曲線、且面臨電芯缺料問題，2020年第二季稅後虧損0.14億元、每股虧損0.48元雙創新低。累計上半年稅後淨利251.2萬元、年減74.56％，每股盈餘（EPS）0.08元，亦雙創同期低點。

廣錠7月自結合併營收0.92億元，月增18.3％、年增達1.3倍，回升至近4月高點。稅後虧損700萬元，虧損幅度較去年同期300萬元增加1.33倍、但較6月1500萬元減少53.33％，每股虧損0.23元，低於去年同期每股虧損0.09元、優於6月每股虧損0.47元。

累計廣錠1～7月自結合併營收6.36億元、年增達86.8％，續創同期新高。稅後虧損約400萬元、每股虧損0.15元，較去年同期獲利約700萬元、每股盈餘0.24元轉虧。

展望下半年，廣錠全力衝刺儲能系統設備生產，隨著生產學習曲線向上，出貨可望進一步增溫。同時，廣錠亦攜手普威合資設立台普威，進軍營運及系統整合（SI）市場，順利取得台電儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務標案，為未來營運成長動能添薪。

另外，廣錠深化物聯網商機布局，董事長廖良彬成為健身器材品牌商岱宇新任董事，雙方未來有望深化合作，協助將人工智慧（AI）雲端技術導入健身器材，預計第四季將有合作的新款跑步機將出貨，增添未來營運成長動能。

(時報資訊)