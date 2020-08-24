美股四大指數上周五全面收揚，亞股亦全面跟漲，台股今開漲21.94點，指數報在12629.78點，指數開高翻黑，早盤後在台積電(2330)的拉抬下，指數再度轉紅，一度衝上12700點關卡、最高達12702點，台股目前多頭格局轉為震盪，短線將持續受國際市場消息波動影響。

權值股今屬台積電最為給力，美系外資看好台積電受惠5G智慧手機放量、CPU委外代工與新業務帶動，調高目標價由421元調高至536元，重申「買進」評等，台積電今開高走高，上漲逾1.5%，最高達434.5元，收復月線，股王大立光(3008)早盤後股價翻紅走揚，上漲逾1%，最高達3610元，鴻海(2317)則震盪在平盤附近，在蘋果三大指標股中，相對弱勢。

除蘋概三王外，其餘權值股方面，由於華為風暴持續延燒，聯發科(2454)開低震盪，跌幅一度達2%，摔下600元大關，面板雙虎獲買單拉抬，友達(2409)大漲3%，群創(3481)也一度上漲約2%，NB股宏碁(2353)早盤衝高後，逢漲多的調節壓力，盤中漲幅收斂到0.6%。

今日盤面由電子股扮演主流，原物料相關的傳產族群，航運、油電、紡織、塑化等相對弱勢，電子股於10:00後也出現落後補漲的族群點火行情，MOSFET(金氧半場效電晶體)市場供給全面吃緊，尼克森(3317)大漲逾6.5%，杰力(5299)、大中(6435)盤中漲幅也均逾4%；遊戲股則有鈊象(3293)的持續強勢，今年拚賺逾4股本，早盤股價觸及漲停。

分析師表示，台股自4月反彈以來，每波回檔都在十日線到月線有守，這次首度跌破月線導致停損賣壓出籠，多頭格局轉為震盪，風險大幅增加，短期受到華為制裁擴大、台海軍演、以及美國Fed釋出保守訊息，加上國內康友事件，內憂外患夾攻，引發一波賣壓，資金退場觀望，現階段台股在盤勢轉為震盪後，市場將重新聚焦個股基本面，可留意汽車、紡織、風電等類股，另外，國內電子股旺季來臨，電子較明確的為NB供應鏈。

(時報資訊)