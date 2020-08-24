Toronto-Boston Eastern Conference semifinals series:



Game 1 – Thursday, August 27

Game 2 – Saturday, August 29

Game 3 – Monday, August 31

Game 4 – Wednesday, September 2

Game 5* – Friday, September 4

Game 6* – Sunday, September 6

Game 7* – Tuesday, September 8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 24, 2020

這下子暴龍主控羅瑞的傷勢嚴重情況將很關鍵了！根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基24日爆料，率先出爐的今年東區季後賽第2輪對戰組合暴龍遭遇「綠衫軍」塞爾提克，第1戰將於28日就要開打，等同兩隊都只有短短3天休息時間。

根據沃神爆出的這個東區季後賽次輪完整賽程表，雙方G1將於8月28日開打，屆時勢必還有其他首輪系列戰還在打，G2在8月30日、G3在9月1日、G4在9月3日，如有需要的話，G5在9月5日、G6在9月7日、G7在9月9日。

如此一來，24日受傷的羅瑞，能否趕上東區季後賽次輪開打？目前還有不小變數，暴龍總教練納斯也在賽後澄清，羅瑞受傷的部位應該是左腳腳底板，而非先前傳出的左腳踝，不過納斯很有信心羅瑞應可趕上，畢竟羅瑞也習慣帶傷上陣。

「你們都清楚羅瑞對我們的重要性，他是我們最有經驗、最強硬的領袖，我不想回答他下一場能否打的問題，」納斯說，「我只會說除非傷勢非常嚴重，羅瑞才可能不打，我的意思是去年季後賽，他就帶著受傷的手指打了不知道多少場。」

(中時 )