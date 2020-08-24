難道是戴口罩惹的禍？一位四歲小男孩，剛上幼稚園後被老師發現講話口齒不清，建議家長帶來詢問復健科醫師專業意見，澄清醫院復健部主任趙明哲表示，經過發音評估及語言發展篩檢測試，這位小孩是罹患構音異常症，後續安排兒童接受語言復健治療，已有很大的進步，他也懷疑是否疫情期間，大家都戴著口罩，讓小孩看不到大人的嘴形和聽不清楚發音不利學習發音造成，值得觀察及注意。

這位小男孩由媽媽帶去澄清醫院復健科求診，媽媽說，受新冠肺炎疫情影響，她下班回家後常常依然戴著口罩與孩子相處和互動，因為深怕從外面把肺炎病毒帶回家傳給孩子，後來經幼稚園老師提醒，才發覺自己的小孩好像說話的發音有點問題而趕緊求醫。

趙明哲表示，經檢測小男孩的智能、聽覺和構音器官都沒有問題，再進一步深入評估其發音功能，察覺他的發聲不準，ㄊ、ㄉ分不清楚，將湯講成當；ㄍ和ㄎ不分，將哥哥說成顆顆。也有規律性的遺漏，如將通講成翁，漏掉音節中ㄊ的發音，因此診斷為構音異常症，安排兒童接受專業的早期語言復健治療。

趙明哲說，他特別關注小男孩媽媽提到戴口罩的問題，認為小孩在學習語言期間，是透過觀察大人的嘴形、臉部表情和清晰發音的聽取，父母或老師若長期戴著口罩和小孩互動，多少還是會影響小孩學習語言的進展，雖然目前還沒有明確的科學統計分析與論文發表，但是在以往幾乎不可能所有成人長時間都穿戴口罩與稚齡小孩互動，只有今年的新冠肺炎疫情，才出現這樣特殊的口罩文化，值得家長和幼稚園老師注意。

趙明哲指出，學齡前6歲以下的小孩，發生構音異常的機率約10％，除了智能、聽覺、構音器官問題外，大部份是屬於機能性的構音異常，也就是學習某些發音比較緩慢，這些孩童經過專業語言復健治療幾個月之後，通常會有很大的改善。他也提醒，在疫情未稍緩之前，外出戴口罩已是生活日常，但家中若有正在學語的稚齡小孩，成人可以適時脫下口罩與小孩對話和互動，以免影響孩子的語言學習發展，再者，一旦發現有疑似說話構音異常現象，最好詢求專業醫師做進一步的評估。

(中時 )