全球晶圓代工龍頭台積電今年7月16日的法說會上提到，為了應付客戶對5奈米等先進製程的強烈需求，將今年度資本支出上調至160~170億美元，全球獨家供應極紫外光(EUV)微影光刻設備的荷商半導體設備商艾司摩爾（ASML）斥資1350萬歐元，於南科成立EUV全球技術培訓中心，直接協助台積電在南科18廠的晶片生產，並預計3年內在台灣的研發團隊從280人擴至500人。

ASML表示，將一個新手工程師培育成為技術熟稔、可獨自作業的EUV工程師，需經18個月的訓練。隨著新冠肺炎疫情讓全球差旅工作增添許多限制與不確定性，ASML在台南設立EUV全球技術培訓中心，為台灣ASML與客戶提供了一個相對安全且經濟的培訓方式，有別於過去所有的工程師，都要前往ASML荷蘭總部接受長達數月的培訓。

台積電去年的營運報告提到，該公司以7奈米EUV微影技術的強效版製程（N7+），協助助客戶產品大量進入市場，N7+奠基於台積電成功的7奈米製程之上，N7+也成為台積電史上量產速度最快的製程之一，顯示ASML所提供的EUV設備，成為台積電7奈米製程獲得巨大成功，並甩開與競爭對手的技術差距關鍵。

據digitimes報導，目前台積電光是1台要價1.2億歐元EUV設備，就已經採購30台，約耗費1040億元新台幣的資本支出。若以5奈米、3奈米製程為主的EUV設備，當中使用20多台，隨著2奈米製程投入研發，台積電預計會擴大下單幅度。相較於競爭對手三星電子，目前使用在晶圓代工上的EUV設備不到20台，英特爾更是近年10奈米製程發展受阻，採購量遠遠不及台積電、三星。

在陸美爭奪科技霸權之下，川普政府率先針對華為等大陸科技公司下手，尤其斷絕以半導體生產為主的美企供應鏈，讓北京當局不得不加快半導體自主化的腳步，根據大陸國務院日前發布報告指出，大陸半導體自給率在去年達30%。

連生產半導體的設備出貨給陸企也遭到美方阻撓，ASML要給大陸晶圓代工龍頭中芯國際的光刻設備至今仍無法出貨，導致ASML也只能仰賴台積電、三星電子與英特爾的需求。

ASML今年第2季淨銷售額33.26億歐元、季增35%；淨收入7.51億歐元，季增近1倍，寫下不錯表現，加上台積電產能滿載，預料ASML能靠著台積電的龐大需求維持營運動能，Q3營運能利預估能恢復以往水平，2020年預計將呈現正成長。

(中時新聞網)