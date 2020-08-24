台大公衛學院與彰化衛生局合作「萬人血清抗體檢測」，期中報告原定25日公布，台大公衛學院23日晚上喊卡，詹長權表示因為行政作業審查來不及，引起各界揣測，彰化縣衛生局在22日接受訪問時就已經表示，「結果或許蠻能印證中央指揮中心防疫成功」、「陽性蠻低」、「彰化社區安全」，醫界也傳出了陽性低於千分之一。

究竟全國第一次大規模的血清抗體篩檢結果是多少？在正式報告沒有出來之前都是臆測，醫界就指出，雖然是萬人，但是因為台灣染疫的人數少，隨著採檢的人數變化，要說比例，滾動式的變動也很會大，如果一開始採檢到陽性，所謂千人比例一下子就衝高了，但隨著採檢增加，也會稀釋掉比例。

這次採檢前，不少醫界人數就已經預測，這次檢驗報告，「不會有結果」，因為除非累積到相當的規模，數據的判讀才會有意義。但是對於學術的研究，就是資料一步一步的累積，不能說萬人篩檢沒有意義。

彰化縣醫師公會理事長連哲震表示，台灣防疫做得很好，這次萬人血清抗體調查是學術研究，希望能夠提供防疫的參考，對於結果也蠻期待，既然做了，就會有結果，目前就靜待結果，中央、地方一起把防疫做好，取消原因不清楚，可能是當下時間點有一些困難，已經採檢5000多例了，最後還是會公布，只是延後。

衛福部的政風報告預定今天上午11點公部，葉彥伯目前也不便對外回應外界詢問相關問題，對於為什麼取消期中報告，只能說接到取消通知，其餘就不清楚。

(中時 )