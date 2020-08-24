美國海軍近年為了迅速增加兩棲艦隊，情急下發揮創意，不斷打造所謂的「遠征海上基地」。而說穿了，它們不過是有灰色塗裝和軍事無線電的商用半潛船。

《富比士》（Forbes）雜誌的分析指出，如今解放軍艦隊也展現了類似的創意，或該說是急切。一艘掛有香港旗幟的商用半潛船最近支援了中方海軍演習，至少充當兩架直升機的母艦。而這不難想像，同樣或類似的半潛船也能充當登陸艇的母艦。只要利用這些商船，就能迅速擴充解放軍的攻擊艦隊。

(中時新聞網)