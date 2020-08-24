火速擴增直升機航母 陸改裝商用半潛船 10:582020/08/24 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國海軍近年為了迅速增加兩棲艦隊，情急下發揮創意，不斷打造所謂的「遠征海上基地」。而說穿了，它們不過是有灰色塗裝和軍事無線電的商用半潛船。 《富比士》（Forbes）雜誌的分析指出，如今解放軍艦隊也展現了類似的創意，或該說是急切。一艘掛有香港旗幟的商用半潛船最近支援了中方海軍演習，至少充當兩架直升機的母艦。而這不難想像，同樣或類似的半潛船也能充當登陸艇的母艦。只要利用這些商船，就能迅速擴充解放軍的攻擊艦隊。 (中時新聞網) #半潛船 #直升機 #海上基地 #航母 #中國大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 美軍6架轟炸機 同時現身朝鮮半島近海 19:312020/08/19 國際 美艦闖台海 陸南京艦尾隨監控 04:102020/08/19 焦點新聞 聯發科領航 衛星概念股起飛 04:102020/08/22 證券．權證 陸船金門翻覆找嘸人 海巡馳援證實對岸救走 16:332020/08/22 社會 雷根號逗留東沙海域 防陸偷襲台 04:102020/08/20 焦點新聞 共機越線 謀畫南海防空識別區 04:102020/08/17 兩岸要聞 四大戰區軍演 陸美緊張再升級 04:102020/08/24 政治要聞 陸第8艘055大驅塗裝 下水快了 艦隊發揮戰力再等5年 11:342020/08/21 軍事 作戰半徑超過1,000海里 美針對印太研製新世代航母艦載戰機 13:472020/08/19 軍事 治洪不忘環保 長江船舶汙染全上岸處置 09:212020/08/22 兩岸 軍事熱門新聞 兵來將擋？大陸把殲20戰機部署在拉達克邊境 - 軍事 影》093B潛艦武裝鷹擊-18飛彈秀拳頭 嗆聲美驅逐艦穿越台海 - 軍事 巴西空軍首次駕駛JAS-39 雙方達成技轉合約 - 軍事 飛行員與AI戰機的對抗賽 以人類全敗收場 - 軍事 若美干預陸武統 美專家：兵推美屢吞敗 台恐撐不過兩周 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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