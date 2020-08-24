豐興（2015）在上週先行調漲鋼筋價格每頌300元後，24日跟著調漲廢鋼收購價格，每公噸漲300元，來反映國際市場原料行情，另型鋼部份，只調漲MQ圓棒產品價格，每公噸漲500元，其它角鋼、槽鋼、方鋼等多項產品則維持平盤。

豐興調漲本週產品後，每公噸廢鋼收購牌價為7,400元，鋼筋每公噸牌價維持15,300元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。

(工商 )