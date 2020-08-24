豐興調漲本周廢鋼收購價格 每公噸漲300元 11:092020/08/24 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）在上週先行調漲鋼筋價格每頌300元後，24日跟著調漲廢鋼收購價格，每公噸漲300元，來反映國際市場原料行情，另型鋼部份，只調漲MQ圓棒產品價格，每公噸漲500元，其它角鋼、槽鋼、方鋼等多項產品則維持平盤。 豐興調漲本週產品後，每公噸廢鋼收購牌價為7,400元，鋼筋每公噸牌價維持15,300元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。 (工商 ) #豐興 #調漲 #每公噸漲 #本週 #廢鋼收購價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 鐵礦砂和黃金價格躥揚 帶動澳元強勁升值 22:562020/08/21 財經 《商情》獲利了結 國際鐵礦石價格回跌 11:422020/08/21 財經 旺月到 貨櫃船歐美線運價9月擬再漲 04:102020/08/22 產業特刊 中鴻9月內銷價 有望全面調漲 04:102020/08/24 證券．權證 中鋼10月、Q4盤價全面調漲 04:102020/08/22 產業特刊 中鋼全面調漲10月和Q4內銷鋼價 平均漲幅3.36％ 16:002020/08/21 財經 周間變盤 豐興鋼筋漲300元／公噸 04:102020/08/21 證券．權證 官股券商護盤 台積電守住400元 04:102020/08/21 財經要聞 龍眼蜜收成見曙光 民眾搶購 04:102020/08/23 地方新聞 陸ECFA讓利 農漁民受益最大 04:102020/08/24 產業財經 財經熱門新聞 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 MiniLED起飛 友達集團大贏家 - 財經要聞 - 工商時報 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 華為遭川普判死 專家爆陸搞晶片殘酷內幕 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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