勞動部今(24)日公布最新減班休息統計，本周較上周微幅回升，計有事業單位820家、實施人數2萬49人，較前1期增加20家、360人，其中製造業佔總體7成仍為大宗。

勞動部每周公布國內實施減班休息事業單位家數及人數，截至目前計有820家、2萬49人實施減班休息，實施狀況達333家、1萬3968人，雖然較上期增加20家，人數也增加360人，而多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，本次家數增加較多的仍是製造業，佔總實施減班休息比例大約7成，以底下分類的金屬機電實施減班休息家數173家、人數5773人為最，係由於受整個結構性影響，國外疫情仍在延燒，上下游供應的模具、機件等造成訂單數不足，仍受到一定的打擊。

而次之的化學工業也受到相當程度影響，目前實施減班休息人數仍有4639人，橡膠產業以製鞋廠受到波及較大。

民生工業較上期增加6家、271人，影響集中在紡織業，係由於上下游的染色、製衣等上下游受影響。

由於國外有城市陸續解封，個別廠商對我製造業訂單可能會逐漸恢復需求，但國際疫情尚不樂觀，仍待觀察。

黃維琛指出，近兩期浮動人數雖然不大，批發零售部分也較上期有稍微減少，但受邊境管制影響，運輸倉儲、住宿餐飲和支援服務業如旅行社家數及人數仍有微幅上升。

(中時 )