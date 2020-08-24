曾是台中名店的「阿賢烤肉刈包店」老闆黃冠通，3年前因林姓員工打算離職但他拒絕，雙方發生爭執後，他拿鐵槌把林男打到全身傷痕致死，林的母親請求處死刑、一命償一命，一審判無期徒刑，二審考量他非直接故意殺人輕判15年，最高法院駁回上訴定讞。

原名黃國芳的黃男因詐欺、重利、偽造文書等案件，先後經法院共判刑5年8月確定，他在2011年8月18日假釋出監後，2013年6月13日期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢，但又在2017年犯下本案構成累犯。

判決指出，林男曾與黃的員工鄒姓男子發生行車糾紛，由黃出面協助洽談後達成和解，林因無力負擔全額和解金，向黃借款30萬元並以擔任黃店內員工的方式抵償，之後林母在2017年5月8日代為清償30萬元。

5月17日上午8點多，林對黃表明離職之意後，黃表示應等待新員工到職後才能離職為，拒絕林的請求，雙方發生爭執，黃認對方未能感念 其協助紛爭，他不體恤其經營之辛勞，輕率提出離職事宜，因而憤恨難抑。

黃男拿鐵鎚朝林的頭部、頸部、胸部等處猛力毆擊共數十次以上，造成林頭頸胸背部、四肢多處鈍性傷，導致頸部挫傷出血及胸部鈍擊，不支趴臥於桌上，隔天中午12點心因性休克而死亡。

台中地方法院認為黃男雖符合自首減刑要件，但他因累犯須加重其刑，且他明知被害人傷重後反駕車外出，更企圖以非與相關之傷勢照片訛詐法院，遁飾其犯行，他犯後不思反省，態度狡黠陰暴、難謂良好，判處無期徒刑。

台中高分院援引大法官解釋內容，認為他雖屬於累犯但不須加重期刑，且他非直接故意殺人，將他依殺人罪，累犯，判處有期徒刑15年，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )