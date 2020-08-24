前行政院長郝柏村追思會在23日舉行，除軍方超過40位現役、退役將領出席外，國民黨內許多大老也都親自出席致意。對於這場追思會，資深媒體人黃暐瀚表示，郝柏村女兒談到對父親「二一老人」的回憶，讓他深受感動。

國民黨前副主席郝龍斌於八二三砲戰62周年舉辦郝柏村追思會，郝龍斌表示，本來郝柏村不想打擾他的軍中同僚跟好友，希望大家用各自的方式懷念他就好，但很多長輩建議，所以他還是違背了他父親的遺願，舉辦了追思會，而八二三這天對郝柏村來講又特別有意義，才挑這天舉辦追思會。

對此，黃暐瀚今在臉書發文表示，在八二三的這天，參加郝柏村院長的追思會，是極有意義的。1958年8月23日傍晚18:30，共軍突然對金門、大二膽島開始砲擊。在接下來的兩個多小時之內，共軍發射了五萬七千多發砲彈，令金門軍民，死傷超過四百人。當時的副司令趙家驤、章傑，當場炸死殉職，另一位副司令吉星文重傷，三天後因腹膜炎死亡。那時，郝柏村就在第一線小金門，擔任第九師的師長。

黃暐瀚接著表示，1988年1月13日，前總統蔣經國過世，由副總統李登輝繼位總統。當時手握軍政大權已近十年的參謀總長郝柏村，宣誓效忠李登輝，效忠中華民國，此舉穩住了政局，更穩住了兩岸。

黃暐瀚直言，前民進黨主席施明德對此，大表敬佩，施說：「他真的是一個徹徹底底的中華民國派，敵強我弱，很多人都變節了，他還能夠，依然挺立，他始終忠於中華民國。等到紛紛擾擾的藍綠奪權時代過去了，郝將軍的這一段，在國家關鍵時刻，所做出來的關鍵的行為，他對整個國家安定的作用，也會得到更多的肯定」。

而更讓黃暐瀚感動的，是郝院長大女兒郝海雯女士（郝龍斌大姐），對爸爸的回憶：「爸爸晚年的時候，說自己是二一老人。一無所長，一事無成，可是上帝讓我爸爸的一生說過的是精彩無比、淋漓盡致」。這是你不知道的「二一老人、郝柏村」。

(中時新聞網)