台南市自17日起進入8大類場所未佩戴口罩、且經勸導未改善者，開罰3000元以上、1萬5000元以下。台南市長黃偉哲23日出席頒獎活動時，應要求短暫脫下口罩合影，儘管時間不長，但仍引發民眾質疑。對此，南市府衛生局調查後祭出首張罰單，黃偉哲收到後則稱「會立即繳交罰款。」

黃偉哲23日上午赴崇學國小參加由家庭教育中心主辦的「幸福祖孫情‧快樂向前行」活動，入場時雖依規定佩戴口罩，但上台頒獎時應要求拿下，時間不長。衛生局表示，為了落實防疫措施，經調查後開出南市首張罰單。

根據家庭教育中心調查，依照當天活動時拍攝的照片顯示，黃偉哲23日10時06分抵達會場到入座，均有戴口罩，上台頒獎才拿下來，期間數度上、下台頒發獎項，並短暫與小朋友互動及最年長的志工合照，其餘時間均有戴上口罩。衛生局疾病管制科表示，會請當天主辦活動的權責單位舉證活動場域，再依情況開單，裁處個人3000元。

南市自17日起須戴口罩的8類場所，包括醫療院所、長照機構、社會福利、托育機構等醫療照護機構，大眾運輸站與車廂等大眾運輸空間，觀光工廠、百貨公司、量販店等賣場市集，圖書館、補習班、K書中心等教育學習場所，藝文活動室內場所等展演競賽場所，宗教遶境活動等宗教場所，八大行業、電影院等娛樂場所，團體旅遊活動、占用道路活動等大型活動。

(中時 )