前總統馬英九與總統蔡英文，近日因兩岸議題隔空互批，今（24）日馬英九再度在臉書開嗆，表示當前台海緊張情勢升高，執政者為政治利益拋棄九二共識、破壞兩岸關係，和前行政院長郝柏村的真知灼見相比，對照出自私政客的醜惡。

馬英九指出，前行政院長郝柏村任內，是兩岸關係變化最大的階段。1992年李登輝總統主持第八次國統會全體委員會議，裁示通過「關於『一個中國』涵義」的決議文，成為11月海基、海協兩會以傳真函達成「一個中國，各自表述」的九二共識的基礎。

郝院長當時說，我們「反對兩個中國、一中一臺與臺灣獨立」，他認為兩岸應和平競爭，並呼籲大陸當局尊重人權法治，實行民主政治，接受我方為對等政治實體，共存國際社會，足見他不卑不亢、務實前瞻的兩岸主張。

馬英九表示，郝院長對於還原蔣委員長領導的抗戰史實不遺餘力，到大陸訪問時嚴正駁斥大陸扭曲，多次指出八年抗戰「是蔣委員長一人領導，沒有第二個人」，是非分明、風骨嶙峋。

2015年11月下旬，菲律賓污衊我國領土太平島不是島嶼，只是一個岩礁。馬英九為此在2016年安排各界人士至太平島參訪，當時高齡98的郝院長，不畏辛勞堅持登島，因他一生戎馬，就是沒去過這個南海小島。當天晚上馬英九在台北賓館以便餐招待，隨行人員累得人仰馬翻，郝院長依然精神矍鑠，他養生有道又愛國情殷，讓人動容。

馬英九說，郝院長始終心繫兩岸和平與台灣安全，認為兩岸關係的和平發展以九二共識為基礎，民進黨找不到文字協議，即視九二共識不存在，這是昧於事實的狡辯。

台海緊張情勢升高，馬英九痛批，執政者為政治利益拋棄九二共識、破壞兩岸關係、不顧民眾安危，院長這番真知灼見，也對照出自私政客的醜惡。

(中時新聞網)