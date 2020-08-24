1名有毒品及竊盜前科的吳姓男子，今天凌晨3點多與友人前往淡水好樂迪KTV唱歌，結束離開店門時，遇到竹圍派出警正在執行路檢，不滿被員警盤查，竟當街嗆警「我剛被關出來，不差這一條」，還動手推打員警，路過民眾不滿利用手機錄影，竟遭吳男與友人持鋁棒毆打，連員警也遭打到頭部，經支援警力到場後，立即將吳男與友人壓制帶回偵辦。

警方表示，吳姓男子在凌晨3點多在好樂迪唱歌飲酒後準備離去，竹圍派出所警員正好在店門旁路口路撿，吳男認為警方刻意找他們麻煩，立刻與在場詹、林男2位友人，當街和警方對嗆，吳男甚至怒嗆警，「我剛被關出來，不差這一條！」、「你帶我回去試看看」，甚至邊說邊動手推警，員警見狀警方立即呼叫支援警力。

不過就在雙方劍拔弩張時，有多名路人看不慣吳姓男子囂張行徑，立刻拿手機錄影，吳男的友人竟遷怒路人，衝上前做勢要要毆打路人。路人有不甘示弱，與另一名友人和吳男的同夥上演街頭對戰戲碼。吳男見狀立刻衝上車拿爆竹跟鋁棒助陣，甚至打傷一名警員的頭部，還拿鞭炮亂丟，根本無視公權力存在。

男囂張嗆警「我剛關出來」路人看不慣互毆警也遭K頭。

警方見狀立即通報巡邏支援，利現場立刻趕來大批員警，將雙方隔開後，將吳男等人壓制，帶回派出所偵訊釐清案情。吳男因揮棒打傷警員，被依妨害公務與傷害罪嫌送辦。

(中時新聞網)