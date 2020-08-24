美國政府周日宣布，受颶風「馬可」（Marco）與熱帶風暴「羅拉」（Laura）雙威脅影響，能源公司已經關閉在美國墨西哥灣57.6%的離岸原油生產，相當於每日107萬桶。

美國聯邦安全與環境執法局（BSEE）並表示，在風暴來襲之前，該地區44.6%或每日12.05億立方英尺的天然氣產出也已經關閉。在墨西哥灣643個載人的鑽油平台中，已有114個平台疏散員工。

根據美國空軍預備役司令部（Air Force Reserve）追蹤颶風的飛機所傳出的資料，位於在墨西哥的熱帶風暴「馬可」已經在周日增強為颶風，並朝路易斯安那州沿岸直撲而來。

襲擊多明尼加與海地的熱帶風暴「羅拉」也可能發展成颶風，並朝著美國沿岸前進。根據美國國家颶風中心的預測，周三下午之前，「羅拉」可能在德州到佛州墨西哥灣沿岸這些地區引發土石流，「馬可」可能在周一下午侵襲路易斯安那州或密西西比州。

(時報資訊)