華爾街在上周五的全面收紅，美股指數期貨在周一的微幅上漲，為港股造好。

周一香港恆生指數高開238點，隨後大漲403點或+1.6%，為25517點。國企股(H股)漲117點或+1.1%，為10329點。

外媒傳出美國總統川普表示，美國企業可以在中國繼續使用微信App，帶動騰訊股價一度漲逾4.1%，目前漲3.9%，暫報538港元，騰訊的美國ADR亦高漲逾5%，為69.95美元。

阿里大漲3.8%，暫報262.4港元。媒體報導，阿里多個大股東此前陸續將美國ADR轉進阿里的香港股票。另大陸媒體報導，阿里合夥人、螞蟻金福前財務長胡喜已離開阿里，並且退任螞蟻金服執行董事。媒體先前報導，螞蟻金服在港股IPO之前，已於六月進行管理階層的調整。

美團上周末報出季財報優異表現，上周五揚升，今晨反覆，一度重挫3.7%，目前小跌1.4%，暫報241.8港元。美團與阿里競爭激烈，外傳阿里張勇的執行長位子能做多久，將取決於與美團的競爭，兩家公司同時在線上和線下交易競爭。

(時報資訊)