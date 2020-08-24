中國人民銀行有意加速人民幣國際化，人行金融研究所所長周誠君指出，應該建立全球人民幣外匯交易市場，讓境外投資人更方便投資人民幣資產，推進人民幣金融業務發展。

中證報報導，周誠君此前在2020金牛資產管理論壇上表示，要讓境外非居民投資者在遵守當地法律、不用來大陸開戶基礎上，就可持有和投資人民幣資產，故應該要建立一個全球的人民幣外匯交易市場和相應的基礎設施，讓投資者在持有人民幣資產後，能按照當地法律法規在當地外匯市場進行套期保值和外匯交易。

周誠君表示，要推進在岸、離岸人民幣金融業務發展，在資本帳戶開放、人民幣可兌換方面穩扎穩打。當前境外非居民投資者對持有人民幣資產有很大需求，例如隨著大陸資本項目開放越來越多，境外非居民投資者願意投資人民幣資產，且在跨境貿易中，中國更多鼓勵、引導和支持企業用人民幣結算，因此，境外市場主體會擁有更多人民幣。

周誠君指出，在近期的市場波動中，美元指數下滑，人民幣匯率上升，中長期對人民幣匯率持更加樂觀的態度。

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