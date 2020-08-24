俄羅斯：將與華為進行5G合作 11:092020/08/24 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國在全球號召盟友抵制中國電信設備巨頭華為，歐洲幾大國也因此頒布政策限制華為，但俄羅斯走上不一樣的路。俄羅斯外交部長Sergei Lavrov近日表示，準備與中國、華為展開5G技術方面合作。 香港信報報導，Lavrov在23日一場論壇上表示，俄羅斯不會跟隨美國的5G方針，不會針對中國、華為的5G進行抵制，俄羅斯反而很有興趣與其他國家有5G方面的互動合作，共同將現代技術引入實際生活，準備好與中國和華為就俄方目前正努力發展的5G技術進行合作。 (工商 ) #互動 #全球 #華為 #俄羅斯 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美經濟將脫鉤 川普：美國沒必要和大陸做生意 10:202020/08/24 兩岸 冷靜克制維護中美關係 04:102020/08/24 論壇廣場 後疫時代 永續發展為投資新浪潮 04:102020/08/24 生活新聞 因應全球宅經濟趨勢 企業進行零接觸數位轉型 11:082020/08/24 財經 外資AMC首例 橡樹資本完成私募基金備案 04:102020/08/24 全球財經 華誼兄弟拚補血 收保底費引爭議 04:102020/08/24 產業財經 25日登場 台積技術論壇 聚焦3奈米 04:102020/08/24 財經要聞 三不一沒有 陸5G手機低調返台 04:102020/08/24 財經焦點 深圳創業板新制啟動 陸美科技大戰升級「經濟冷戰」 00:252020/08/24 兩岸 台積電有抗體 鐵嘴外資喊536元 04:102020/08/24 財經要聞 財經熱門新聞 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 即時 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 存股族今年日子難過 全球前1200大企業配息銳減3兆 - 財經 MiniLED起飛 友達集團大贏家 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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