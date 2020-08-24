美國在全球號召盟友抵制中國電信設備巨頭華為，歐洲幾大國也因此頒布政策限制華為，但俄羅斯走上不一樣的路。俄羅斯外交部長Sergei Lavrov近日表示，準備與中國、華為展開5G技術方面合作。

香港信報報導，Lavrov在23日一場論壇上表示，俄羅斯不會跟隨美國的5G方針，不會針對中國、華為的5G進行抵制，俄羅斯反而很有興趣與其他國家有5G方面的互動合作，共同將現代技術引入實際生活，準備好與中國和華為就俄方目前正努力發展的5G技術進行合作。

(工商 )