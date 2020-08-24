深圳經濟特區將舉辦四十周年紀念日，據《星島日報》瞭解，大陸國家主席習近平將南下參加深圳特區建立四十周年慶祝大會，並發表講話，屆時也將邀請香港特首林鄭月娥和一些有代表性的港商參加。不過，慶祝大會召開時間尚未明確，可能將在九月，須視乎領導人的日程安排而定。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，深圳代表大陸的發展路向，習主席南下參加慶祝大會「好正常」，如何加大深港合作，也是特區政府應該重視的發展路向。

一九八○年八月二十六日，深圳經濟特區正式成立。四十年來，深圳由一個邊陲小鎮發展成為經濟總量超過新加坡、香港的國際化大都市，也成為全球知名的科技創新中心。按照慣例，最高領導人都會出席深圳特區「逢十」慶典，據消息透露，習近平今年也將南下，慶祝大會時間則須「遷就」領導人日程安排，屆時也將邀請特首和一些對深圳經濟建設「有功」的港人參加，不排除習近平會接見他們。

資料顯示，深圳特區三十周年，時任國家主席胡錦濤九月六日南下出席慶祝大會。深圳特區二十周年，時任國家主席江澤民則是在十一月十四東南亞外訪期間專程來到深圳，為矗立在蓮花山頂的鄧小平塑像揭幕，並出席慶祝大會。

近日，包括央視、新華社、《深圳特區報》等官方媒體，已經開足馬力宣傳深圳四十年成就，特別強調習近平對深圳的重視和指導。中共十八大後，習近平離京考察調研的第一站就是深圳；二○一八年十月，習近平再次來到深圳，宣示大陸改革不停頓、開放不止步；去年中央發布規劃，支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接表示，深圳注重科技及創新，剛剛完成5G全覆蓋，有很多國際級的高科技企業駐紮在深圳，比如華為、中興、騰訊等等，代表大陸的發展路向，習主席南下參加慶祝大會「好正常」，「彰顯大陸日後發展的大方向、大方針。」他說，大陸正面對美國和西方盟友的打壓，更要在高科技領域回應美國方面的科技封鎖。

他認為，港深應該加大合作，將深圳的高新科技和香港金融業有機結合起來，這是香港政府應該重視的發展路向。他建議香港的年輕人應該多點上去看看深圳的發展。

(中時 )