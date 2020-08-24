酸菜肉包。（台鐵局提供）

滷排骨麵。（台鐵局提供）

經典滷大排。（台鐵局提供）

台鐵經典美味在全家都能買到。（台鐵局提供）

台鐵與全家合作，讓「台鐵」經典美味，在全台3600多家全家都能買到後，8月12又新推出2款聯名懷舊創新鮮食「排骨肉蛋吐司」與「經典滷排飯卷」，台鐵局今日再宣布，26日再推第三波新品鮮食，有「滷排骨麵」、「滷肉排骨飯」、「酸菜肉包」與「經典滷大排」共4款。

滷排骨麵，使用國產里肌排骨，搭配台式油麵與油蔥酥肉燥湯頭，傳統風味呈現；滷肉排骨飯，國產里肌排骨先炸後滷，米飯再搭配獨門配方滷汁，雙滷風味一次享受。售價均為89元。

酸菜肉包，特製微波專用麵皮，加熱後Q彈不乾硬，內餡拌入經典去骨里肌肉與酸菜，鹹香風味，吮指留香。售價35元。

經典滷大排，國產帶骨里肌排骨，蒜香、五香醬油香，先炸後滷，經典入味，香氣四溢。售價49元。

台鐵表示，酸菜肉包的鹹香風味，是早餐的好選擇；台灣人愛喝湯不分季節，為延續「台鐵便當」具有「幸福的記憶癮味」品牌印象，精心研發「滷排骨麵」。

第一波鮮食中採取期間限定預購販售的冷凍「經典滷排骨」廣受消費者喜愛，這次特別推出冷藏單片裝的「經典滷大排」，剪開微波就可品嚐到「台鐵便當」經典的滷排骨，簡易覆熱或切塊先煎後炒甜彩椒等微加工，即成為一道主菜，讓忙碌的婆婆媽媽輕鬆完成上菜任務。

(中時 )