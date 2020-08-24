前總統馬英九與蔡英文總統「雙英」兩人最近為了兩岸國防議題隔空連番交火，馬認為蔡把台灣推向戰爭邊緣，蔡反嗆馬離民意太遠。新黨青年軍王炳忠等人今天開記者會力挺馬英九，稱讚馬英九說真話，反質疑馬英九當初在國民黨培育的歷任青年團長，此時反而不敢替馬辯駁，還有人直接公開反對他。

王炳忠批評蔡英文現在的路線是「挑釁暴衝」，大陸官方從來沒表達急統的迫切要求，在蔡英文去年喊抗中保台以前，都是要和平交流，累積共識，走向統一，在同屬一中的法理架構下，就不算反分裂的底線，蔡英文是自己在違憲，在走急獨道路。

王炳忠並質疑國軍多次演練蔡英文總統的逃脫計畫，是什麼情境下會執行？是戰海上？戰沙灘？戰街道？還是戰山上的時候？王炳忠說，台獨在台灣已經變成單純政治正確的議題，沒人在討論怎麼獨？何時獨？只是單純騙選票的道具，談了30年了還沒獨，那什麼時候可以開始談統一？

王炳忠表示，過去他對馬多所批評，認為馬在任沒有撥亂反正，也沒有解決兩岸軍事政治對立，但卸任之後說真話還是要給予肯定，反倒是現在當初馬英九培養的國民黨青年團人都去哪裡？歷任青年團長有人不敢替他辯駁，有人公開反對馬。

新黨黨史會主任林明正也感慨，這場記者會應該在國民黨中央黨部開才對，奉勸國民黨老中青三代，不要只有選票跟政治算計，很多問題是大是大非的問題，馬英九講了真話，不要為了選票，國民黨反而去罵馬英九或是不敢站出來。

(中時 )