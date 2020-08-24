指揮中心發言人莊人祥。(圖/截自中時新聞網直播)

台大公衛學院無預警延後公布彰化萬人血清調查結果，被傳出與指揮中心有關，對此指揮中心發言人莊人祥今召開記者會駁斥，強調中央也是經彰化衛生局長葉彥伯通知才得知，初步了解是因台大公衛的行政程序才延後，呼籲台大公衛應出面說明延後發表的原因。

莊人祥表示，彰化萬人血清調查受到社會高度討論，指揮官陳時中認為，除非有不能公布的明確理由，否則是應該要公布，若有不能公布的理由也要請台大公衛出面說明。

莊人祥也公布目前政風處調查彰化衛生局的進度，已完成第一階段調查，主要是針對民眾、醫院在接到這樣要去採檢的一些反應與過程進行調查，這過程中已了解到，他們在後續就醫的狀況，中央將針對通報系統上是否有些要修正部分納入考量，這些都有在報告內，指揮官陳時中將會擇日公布調查結果。

至於第二階段則針對衛生局還要進行執行方面的調查，預計還需要五天的時間才會有結果出爐。

(中時 )