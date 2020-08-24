恬娃上空激露白皙肌膚，自誇猶如少女般完美，粉絲也說她好逆齡。(取材自范月娟臉書)

這兩年話題不斷的資深藝人恬娃，竟在即將70歲時爆出桃花，日前羞曝有了新對象，男方足足小她20歲，不但為了她多兼一份工買車，還被恬娃曝光下身尺寸，直呼兩人性事契合「真的爽」，讓外界相當好奇恬娃是如何迷得年下男深陷情網。

恬娃甜蜜交往小20歲年下男，引發外界熱議，近日她曝光了自己的魅力所在，在臉書貼出辣照，白皙肌膚與美麗鎖骨見客，讓網友直呼驚艷，照片中，恬娃大方展露整個鎖骨與香肩，只見她皮膚幼嫩白皙，且沒什麼皺紋，還相當緊實，她也自豪表示：「看恬娃頸子、鎖骨，保養的跟小女生一樣喔！完美，阿門，好高興喔！感恩大家，一起加油」。

事實上她之前曾經為力挺郭台銘參選，曬出背後全裸性感照，曲線相當明顯，完全看不出來已經快70歲，有網友好奇她怎能如此年輕白皙，恬娃也不吝分享保養密技，就是吃清淡食補，加上用天然手工皂，持之以恆，養出逆齡美肌。

(中時新聞網)