蔡英文總統（中）24日參觀三峽藍染遊客服務中心，並在藍染老師的指導下，體驗魚鱗絞染的技法，感受藍染的魅力。（劉宗龍攝）

蔡英文總統、內政部長徐國勇24日上午9時許至新北市三峽參拜祖師廟、體驗手工藍染，盼藉此振興觀光；過程中媒體問道，是否有感受到中共的挑釁、還有人問及「到底是誰卑躬屈膝」，蔡英文轉頭回看一眼，笑而不語，隨後快步走入三峽祖師廟。

蔡英文上午9時40分會同徐國勇、立委蘇巧慧、吳琪銘、新北市議員何博文、廖宜琨、彭成龍至三峽祖師廟參拜，引來大批民眾圍觀。

蔡英文一行人參拜完後，來到三峽藍染遊客服務中心，DIY體驗三峽在地特色「藍染」，利用橡皮筋、繩子、夾具等道具做出顏色鮮艷又美麗的染布，並在染布上親手簽下名字，盼藉此提高藍染知名度，帶動三峽老街觀光產業。

青出於藍染工紡店長劉永豐指出，此次教蔡英文做的是簡單的「綁紮染」，連小學生都可以完成，而蔡英文技術非常好，做出很漂亮的染布，圖案相當美麗。

蔡英文總統（右）24日參觀三峽藍染遊客服務中心，並在藍染老師的指導下，體驗魚鱗絞染的技法，感受藍染的魅力。（劉宗龍攝）

蔡英文總統（右）24日參觀三峽藍染遊客服務中心，在藍染老師的指導下，體驗魚鱗絞染的技法，並展示成果。（劉宗龍攝）

劉永豐指出，去年來客數約有4000多人，尤其外國人更佔多數，今年雖受到疫情影響，但疫情近期有趨跡象，國內旅客逐漸增加，也讓更多台灣人看見藍染之美。

(中時 )