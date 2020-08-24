IC測試載板廠雍智科技（6683）今年營運成長動能暢旺，惟股價自415元新高一路修正拉回至250.5元，近1個月波段跌幅達近4成。21日股價觸底反彈直攻漲停，今（24）日續震盪走高，最高勁揚6.7％至294.5元，截至11點維持逾3％漲幅。

觀察法人動態，三大法人上周合計賣超184張，但調節幅度已較前一周651張明顯減少。其中，外資持續偏多操作，上周合計買超259張，累計近2周合計已買超達751張。

雍智受惠測試載板需求暢旺，2020年第二季稅後淨利飆上0.78億元、每股盈餘（EPS）2.92元，雙創歷史新高。累計上半年營收5.41億元，毛利率57.98％、營益率35.78％，稅後淨利1.47億元，每股盈餘5.43元，全數改寫同期新高。

雍智7月自結營收1億元，月增6.69％、年增19.54％，改寫歷史次高。累計1～7月合併營收6.42億元，年增達37.94％，續創同期新高。由於第二季獲利同步創高、且表現優於預期，法人看好雍智第三季營運動能續旺，營收、獲利可望再創新高。

投顧法人認為，受惠台系客戶5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期，將帶動雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求。而新探針卡設計專案下半年對營收貢獻將提升，成為另一營運成長動能。

(時報資訊)