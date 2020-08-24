國際廢鋼原料價格持續上揚，隨著原料價格續升，市場回補買盤湧進；鋼筋大廠豐興(2015)上周周間變盤，調漲鋼筋每噸300元；本周隨即調漲廢鋼收購價每公噸300元，鋼筋平盤，型鋼產品則為平高盤開出。

原本例行於上周一(17日)開出的全周廢鋼、鋼筋及型鋼產品全面以平盤開出，為連續第二周全面平盤。豐興在上周四(20日)緊急調漲鋼筋每噸300元後，鋼筋價格重啟先前之漲勢。

豐興今日開出本周盤價，廢鋼調漲每公噸300元，鋼筋平盤，型鋼基價為平盤，但MQ產品上漲500元。

國際原料行情續揚，日本2H廢鋼報價續漲7美元至每噸287美元，美國貨櫃廢鋼上漲8美元至每噸270美元；澳洲鐵礦砂由121.75美元續漲至每噸126.65美元。

上周國際廢鋼原料價格繼續上漲，市場預期漲價，鋼筋買盤積極進場回補，豐興20日調漲鋼筋每噸300元，每噸價格漲到每噸1.53萬元，本周持平於1.53萬元。另外。本周一開出廢鋼收購價每公噸漲300元至7,600元。型鋼每噸維持20100元，但MQ產品上漲500元。

(時報資訊)