泛宏碁集團近期股價表現優於大盤，今早包括建碁(3046)及安碁資訊(6690)盤中亮燈漲停，而宏碁(2353)、緯創(3231)、啟碁(6285)、友達(2409)、佳世達(2352)、ABC-KY(6598)、協禧(3071)亦呈現多頭上攻。

宏碁創辦人施振榮雖已不在上市櫃公司掛名董事長，但串接各場域和宏碁集團串接的行程反而更滿，8月「Stan哥」臉書的活動從母校交通大學台南校區「致遠產學共創中心」和蔡英文總統的合照，到支持導演魏德聖「台灣三部曲」的呼籲，每次的PO文都代表著宏碁集團觸角再延伸。

AOpen(建碁)為宏碁電腦旗下之「開放系統事業部」，專精於電腦零組件之開發設計、生產與銷售，由於經營成效斐然，於1996年12月正式以建碁AOpen為公司名稱獨立營運，並於2000年8月於掛牌上櫃，2002年8月轉上市，亦是第一個在泛宏碁集團中成功開啟「內部創業」典範的子公司。目前建碁AOpen為泛宏碁集團子公司，並繼續致力於小型化電腦平台之應用開發、生產與銷售。建碁AOPEN主要的產品開發策略為小型化(Miniaturize)、標準化(Sdandardize)與模組化(Modularize)等三大方向，近年來更是致力於節能產品的研發。建碁7月營收站上2.27億元，年增高達9成。第2季單季轉虧為盈，稅後盈餘195.1萬元，EPS為0.01元；第2季合併營收3.82億元，季增4.46%、年減20.6%，毛利率23.91%，單季轉盈，每股純益0.01元。

建碁近年持續轉型，除跨入系統業務、數位看板市場外，也搶進電動車數位充電市場，旗下自有品牌AOPEN日前獲得美國獨立電動車充電服務商VOLTA Charging採用，可望成為未來營運動能之一。

(時報資訊)