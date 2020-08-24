雷霆在第3戰延長賽打敗火箭，裁判報告23日出爐，最後兩分鐘有不利於火箭的判決。 正規賽最後24秒，火箭艾瑞克戈登(Eric Gordon)在場內與雷霆薛洛德(Dennis Schroder)糾纏跌倒，讓火箭的界外發球傳丟了，接著被雷霆投進三分球。然而報告指出薛洛德有犯規，是裁判漏吹。

最後兩分鐘的裁判報告提到：「薛洛德以右手臂干擾戈登的身體。」當時火箭103-101領先，這記漏吹的犯規造成火箭的失誤，白白送出球權而被逼入延長賽敗北。戈登說：「我不想談這件事，我這麼強壯本來就不應該被人輕易摔倒。」

火箭總管莫瑞(Daryl Morey)向來對裁判的「誤判」斤斤計較，曾經蒐證計算裁判讓他們在2018年對戰勇士的季後賽損失了93分，質疑聯盟有意保送勇士晉級。這次的漏判讓火箭失去3勝0負聽牌機會，被打成2勝1負。

儘管火箭自認受委屈，但裁判平日也沒有虧待哈登(James Harden)，過去8個球季，哈登有7次是全聯盟罰球次數最多的球員，平均超過800球，加上他86%罰球命中率，連續6季罰進全聯盟最多球。哈登今年砍下2335分，其中692分來自罰球。

(中時新聞網)