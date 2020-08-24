深受消費者青睞的iRent月租方案，推廣至今以機車方案申辦最為踴躍，續約率超過6成，顯示越來越多民眾使用共享運具來滿足日常交通需求。為便利消費者購買，iRent即日起推出線上申辦月租服務，並提供多種資費方案，消費者可依使用情況，自由選擇符合的月租資費，最低每期只要168元。

10／31前申辦免綁約即可享單期最低優惠價，iRent機車每期最低168元起，每分鐘更創業界最低價只要0.7元，平假日皆可自由使用。若消費者在申辦月租方案(小資首選、超值大省、日日暢遊)期間使用時數超過當期購買分鐘數時，還可續享優惠費率計價。活動詳情請參考：https：／／bit.ly／33Pw5mP

iRent共享電動機車營運範圍已布局6都及宜蘭，宜蘭營運範圍即日起新增礁溪轉運站停車場內供取還車服務，提供到礁溪遊玩的旅客更多的交通選擇。iRent APP突破據點營業時間限制，提供消費者24小時自助取還車服務，租用iRent電動機車前6分鐘只要10元，第7分鐘起每分鐘1.5元優惠價，以分計費，用多少算多少。

透過iRent APP的整合，讓消費者能夠自由切換使用共享機車或共享汽車，依不同移動需求選擇，或作為轉乘公共運輸第一哩路或最後一哩路的交通服務，實現MaaS交通服務。

(中時 )