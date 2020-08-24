一名黃姓男大生透過交友軟體，認識一名14歲的國中少女小真（化名），很快就確認彼此情侶關係，黃男還要求小真傳香豔出浴照供他欣賞；網交半年後，兩人才第一次碰面，一見面就天雷勾動地火，在學校男廁、女廁各發生一次性關係。之後男大生懷疑小女友劈腿，威脅要公布她裸照，嗆「「你玩我，換我玩你」，小真嚇得向老師哭訴。橋頭地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等，判處黃男有期徒刑2年，因他深具悔意，獲緩刑5年機會。

判決書指出， 2018年6月，黃男透過交友軟體認識小真，兩人迅速認定彼此為男女朋友，展開「網交」，期間黃男要求小真拍攝私密照給他欣賞，小真順從男友指示，於洗澡時錄影，傳給黃男欣賞。

去年1月，這對網路情侶首度碰面，相約高雄某校園見，兩人一見面就按耐不住慾火，在不違背小真意願下，於男廁、女廁各發生一次性關係。

不過就在兩人這次碰面沒多久，黃男發現小真疑似對其他異性傳送曖昧訊息，懷疑她劈腿，除了將小真的洗澡香豔影片截圖傳給她，還嗆聲「送給你，好好去玩其他男生吧」、「若你跟其他人說了，你的影片還是會PO出去」、「你玩我，換我玩你」、「你給我什麼痛苦，我就給你什麼」，揚言要將影片外流。

小真嚇到不知所措，向學校老師哭訴，校方通知她的父母，之後對黃男提告。高雄橋頭地方法院審理，認為黃男坦承犯行，並向小真道歉並取得和解，考量黃男無前科紀錄，女方也願意原諒，判他有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，須服勞役120小時、接受法治教育2場。全案仍可上訴。

(中時新聞網)