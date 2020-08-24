櫃買中心今（24）日表示，長聖國際生技公司（6712）在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，長聖生技成立於民國105年12月間，董事長為劉銖淇，主要經營業務是幹細胞產品、免疫細胞產品之研發與製造，送件時資本額為5億6,000萬元。長聖生技公司去（108）年業績，營收1,081萬元，稅前虧損1億1,962萬元，稅後虧損9,421萬元，每股虧損1.68元。

(工商 )