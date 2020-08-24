長聖生技今日送件申請上櫃案 11:312020/08/24 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（24）日表示，長聖國際生技公司（6712）在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，長聖生技成立於民國105年12月間，董事長為劉銖淇，主要經營業務是幹細胞產品、免疫細胞產品之研發與製造，送件時資本額為5億6,000萬元。長聖生技公司去（108）年業績，營收1,081萬元，稅前虧損1億1,962萬元，稅後虧損9,421萬元，每股虧損1.68元。 (工商 ) #長聖生技 #送件 #櫃買中心 #申請上櫃案 #長聖國際生技 也許您會感興趣 推薦閱讀 新旭診斷示蹤劑臨床 獲陸受理 04:102020/08/24 證券．權證 福壽山孤鳥場長 遭無預警拔官 04:102020/08/24 地方新聞 竹山長照專車開跑 造福8社區 04:102020/08/24 地方新聞 《類股》泛宏碁集團動起來 建碁、安碁資訊紅通通 11:252020/08/24 財經 15檔非電績優股 法人搶買 04:102020/08/24 證券．權證 戶籍遷出又遷回 e化申請省稅金 15:012020/08/24 房市新訊 《半導體》台積電站回月線 技術論壇本周登場 10:002020/08/24 財經 收押20天提訊8次 李恆隆成立委收賄案最慘被告 07:472020/08/24 社會 有庠科技獎 推動科技創新發展 04:102020/08/24 產業特刊 國家隊力撐 雙王給力 台股登高12647 14:122020/08/24 財經 財經熱門新聞 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 民航局稱已二度表達不宜設置 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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