時力苗栗縣議員曾玟學今日於立院受訪表示，時力全黨上上下下深受黃國昌影響不是秘密，昨日爆發的錄音帶事件成為最後一根稻草，因此昨晚宣布退出時力，也不會接受慰留。時力立委邱顯智不久後也受訪回應「會想辦法慰留。」據了解兩人目前正在商談中。

根據錄音帶流出資料顯示，去年時力決策小組針對2020大選開會討論選對會成員時，決策委員之一的曾玟學質疑徐永明可能參選區域立委，因而認為徐不適合球員兼裁判，所以沒有支持。黃國昌對曾玟學不支持徐永明一事表示不滿，並說「曾玟學能選上決策委員是靠我配票，沒有我支持你選得上嗎？」

曾玟學指出，退出時力不是單一事件，邱顯智說要找黃國昌3個人一起坐下來談，但如果黨內溝通有這麼順暢，今天也不會發生這個事情。

曾玟學說，若不當聽話的橡皮圖章，在黨內就會被打成小綠，說有拿了民進黨好處，這就是時力最大問題，如果不處理，會對黨內帶來猜忌及不信任。

黃國昌也發臉書指稱，錄音帶遭斷章取義。曾玟學表示，黨內放話、洩密文化一直存在，與其討論錄音檔，更應去釐清其內容。黃國昌也沒有針對問題核心做回應。

當被問到決策委員選舉時，是否確實有拿到黃國昌的配票？曾玟學說「是否有拿到黃國昌配票這件事，沒有辦法明確給答案。也沒有和黃國昌談過任何承諾或條件交換。但黃國昌確實有一份支持名單。」

曾玟學表示，若黃國昌當時有配票給我，也要感謝黃國昌。但年輕人不該變成決策委員會的橡皮圖章，當初進入決策會後，就以黨的發展為考量，做出決策與判斷。

(中時 )