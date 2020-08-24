網紅丹妮婊姐說話犀利、幽默，深受許多粉絲喜愛，日前逢農曆鬼門開，她透露跟團去潛水時，居然被水裡被抓住，讓她嚇得花容失色：「媽啊不會吧要抓交替了嗎！」

丹妮婊姐最近報名跟團潛水，正當她在水中發呆時，突然感覺被一隻手抓住，由於在水底抓人很罕見，除非是新手亂動或是遇到鯊魚才會被教練抓住，「我還看了一下我下面，沒啊我沒飛走啊我明明很穩的在那啊！我也淺（潛）的不差了滿多次了，X龍洞沒鯊魚啊，媽啊不會吧要抓交替了嗎！」

為了確認到底發生什麼事，丹妮婊姐像恐怖電影的主角一樣緩慢回頭，「是同團的阿嬤，死抓著我，用溺水方式拉，就是力大無窮要拖你一起死的拉！（但明明有氧氣瓶），用抓交替方式拉，完全不管我死活。」她氣呼呼地繼續罵：「阿嬤整趟在水底各種要暗殺我，跟車跟超近，所以他的氣管會勾住我的腳，或是他的氣管會勾住我的氣管」抱怨被對方瘋狂衝撞，就算閃得遠遠的還是逃不過「魔爪」。

丹妮婊姐事後嚇得直呼：「阿嬤根本比水鬼可怕！還是她討厭我啦！我生平第一次潛水這麼累」更無奈地表示：「建議大家報名潛水時，或是任何活動……一定要避開有阿嬤的團，阿嬤都是殺人武器。」此文一出，不少網友都被逗樂了，紛紛留言笑虧：「我要笑死，朽木阿嬤是水中兇器」、「阿嬤比鬼可怕」、「婊姐確定其他人看的到阿嬤嗎」、「雖然很驚險，但形容的也太好笑了吧」。

(中時新聞網)