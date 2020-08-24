化名「穆川申」的攝影師蔡哲凱，曾因拍攝「6女戰7男」情色照，被判刑10月。蔡男上個月又在Twitter上，張貼警察證件及疑似1名女警的「M字腿」照。台北地檢署查出，是1名男警參與他的情色趴，交給蔡證件，被蔡變造成女警的證件作為宣傳，台北地檢署今依妨害風化罪起訴蔡男。

檢警調查，蔡男在Twitter帳號上以「板橋陰唇」作為標題，PO文指1名具有跆拳道二級紅帶的女警，因平時工作壓力大，又有生理需求，加上男友因疫情期間在國外回不來，因此找他購買情趣用品「小章魚」；文中除散布女子張腿、下體特寫多張不雅照外，並附上1張新北市警察局警察識別證，引發軒然大波。

但經新北市警局清查，確認並無這名女警，且蔡男所貼的警察識別證為舊款的。不過，檢方追查發現，該警察證件竟然是1名男警為了參加情色趴，要證明自己符合資格，直接將警察證件傳給蔡男，沒想到被蔡男拿來宣傳、販售情趣用品，甚至導致情色趴曝光。

(中時 )