台南市刑大宣布破獲南台灣最大汽車竊盜集團，成員得手後即將轎車拆解，販售零件銷贓牟利。（台南市刑大提供／莊曜聰台南傳真）

陳姓主嫌為首共8人被警方逮捕，依組織犯罪及竊盜罪嫌送辦。（台南市刑大提供／莊曜聰台南傳真）

以28歲陳姓男子為首的竊車集團，1年多來在雲嘉南、彰化、高雄一帶流竄，專挑固定品牌車輛下手，竊車後就立刻開往車廠拆解，將零件販售牟利，1年多來得手約65部轎車，不法所得估計約5000萬元，經過長時間蒐證、偵查，台南市刑大與專案小組、支援警力兵分12路，將歹徒繩之以法，訊後依組織犯罪、竊盜罪嫌送辦，陳男遭檢方聲押，警方持續追查。

台南市刑大透過大數據分析，發現轄區汽車竊案有增加趨勢，且失竊車輛集中在TOYOTA、MAZDA、HONDA等品牌中較為熱銷車種，並以近3年內的新車為目標，於是從去年起開始啟動調查。

警方調查，該集團成員會先巡視環境，專挑停放在僻靜、燈光較暗、周遭出入口沒有監視器的巷弄或道路上的車輛，再以2、3人一組開車前來下手行竊，得手後將車輛換上偽造車牌，逃逸時都找小路行駛，為的就是規避警方查緝，相當狡猾。

犯嫌得手後馬上就將車輛開往配合的拆解廠，當場就將轎車大卸八塊，小從車燈，大到車門、引擎都不放過，將零件分類後以貨車載到轉運點，收贓人員再依客戶需求，把汽車零件賣給北、中部的小型汽車修配廠，光是拆解廠在南市就有3處，不定期更換據點也讓警方難以查緝；集團得手的每台轎車市價50到110萬不等，拆卸後以30到60萬不等銷贓，得手近5000萬元。

台南市刑大成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，整合偵七隊、毒緝中心、歸仁、永康、第一、學甲、善化、麻豆、第六分局、保安警察大隊及嘉縣警局水上分局、嘉縣、市刑事警察大隊、水上分局、台中市警局烏日、霧峰分局、彰化縣政府警局刑事警察大隊、雲縣警察局斗六分局及高市警局岡山分局成立專案小組，就各單位轄內分析近年失竊車輛作案手法，運用大數據資料情資整合後，對可疑對象派員24小時埋伏監控。

警方見時機成熟，兵分12路前往南市、中市、雲林、苗栗等地，搜索包括嫌犯住處、拆解廠、貨物轉運站等地，逮捕陳姓主嫌等共8人，現場查扣作案車9輛、偽造車牌4組、贓款現金9萬元，並起獲失竊轎車引擎9顆、己拆解車體3部、汽車零件 1批、行竊及拆解工具1批，全案依組織犯罪防制條例、竊盜罪嫌送辦。

(中時 )